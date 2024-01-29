今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超金額19.9億美元，接著是台股的12.6億美元、印尼的3.7億美元；賣超則以印度的32.3億元最多，再來則是泰國賣超8.1億美元。2024年以來，亞股以越南漲4.05%最強，再來是菲律賓的3.41%、台股的0.81%，但南韓跌5.58%最弱，其次是泰國的3.37%跌幅。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，本周即將進入美股財報季的高峰，多家重量級大廠將揭曉上季業績及市場展望，預期AI產業及台股相關供應鏈將成市場焦點，且農曆春節也將到來，大盤指數呈現高檔震盪的機率較高。

展望後市，張圭慧認為，國發會日前公布2023年12月景氣燈號，連續二個月亮出景氣轉向的黃藍燈，且領先指標轉為上揚，顯示台灣景氣緩步復甦，加上市場對AI成長動能的預期，科技股依然是大盤長期趨勢向上的關鍵要角，後市可期。