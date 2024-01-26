國發會26日發布去年12月份景氣概況，維持「黃藍燈」，景氣對策信號綜合判斷分數20分，與上月持平。國發會經濟處長吳明蕙說，目前來看復甦力道不是特別強勁。對於1月是否變燈？她則說，「現在看起來有些數列搞不好有希望」。

國發會說明，去年12月受惠新興科技應用商機活絡，帶動出口轉為紅燈，惟受全球終端需求疲弱，以及農曆年節落點較晚備貨時程延後，致批發、零售及餐飲業營業額轉為藍燈。景氣指標方面，領先指標經回溯修正後轉為連續3個月上升，同時指標亦續呈上升，顯示國內景氣可望持續復甦，但仍須關注後續變化。

吳明蕙進一步說明，領先指標這次比較不一樣，從連續下跌轉為連續3個月上升，累計增幅0.83％；同時指標連續9個月上升，增幅7.07％。

展望未來，國發會說，隨供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，將增添出口成長動能；投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，加上企業因應淨零與數位轉型趨勢，持續導入相關設備，以及政府擴編公共建設等預算，皆可望激勵投資；消費方面，受惠國內就業市場持穩、基本工資調升，以及政府持續推動所得稅制優化等減輕民眾負擔措施，可望挹注民眾可支配所得，加上國人對股市投資仍具信心，均有助延續消費動能。

惟國發會說，主要國家貨幣政策轉向時點，以及美中角力、俄烏戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險，對全球經貿影響仍須密切留意。

吳明蕙說，目前景氣復甦力道不算強勁，同時指標累計增幅7.07％，之前也有連續7個月，增幅7.02％。對於1月是否變燈？她認為現在看起來有些數列搞不好有希望，如製造業營業氣候測驗點，在變燈邊緣；另外出口最近也有在好轉，如果後續有明顯好轉，一定會帶動工業生產等項目改善，就會提高燈號變燈機會。

針對景氣復甦路上，這波走向擴張會難看到黃紅燈或是紅燈等強勁狀況？吳明蕙說，外在情勢瞬息萬變，很難在這時候去講，要變成這麼熱是難還是容易，但的確復甦是緩和的，在經濟成長率部份，不是各國數字都很好，美國算是強韌，中國則是大家關注焦點。各機關對全球經濟，也都帶點保留。

吳明蕙說，今年景氣受到很多選舉、政策不確定性，還有地緣政治影響下甚至有可能對經濟產生不利等，都是影響景氣重要因素，但對商品貿易量預期沒有改變，數字還是不錯，今年成長率3.3％，會比去年0.8％來的好；商品及服務輸出值，今年預測成長2.7％，遠比去年1.2％好；商品出口值是成長5.4％，去年是負值。至少現在主要機構對貿易相關量跟值的預測，都算是正面訊號。

那是否可以解讀為，今年全球經濟軟著陸，但因為世界貿易量回升，台灣景氣還是會呈現緩步復甦？吳明蕙說「可以」。