雲林縣北港鎮立幼兒園由舊辦公廳舍改建，且位於北港菜市場內，環境吵雜不利收托，北港鎮公所因此利用建國國中對面廢棄果菜市場空地，新建鎮立幼兒園，27日舉行動土典禮，未來將提供平價、優質、友善的幼兒教育環境，預計明年完工，可招收362名幼童。

新建北港鎮立幼兒園動土典禮由雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文等人共同主持，由衍寬建築師事務所陳志淵建築師設計，金泰翔營造公司建造，採綠建築認證鑽石級標章設計，透過建築師巧思，打造節能、減碳、環境共生及永續建築，目前營造商已先行完成整地及地上物移除作業。

張麗善表示，新建幼兒園經費原核定1億2230萬2,276元，教育部補助8365萬9,875元，縣府補助1737萬4432元，公所自籌2126萬9875元，因新冠疫情影響，又逢營建市場缺工缺料，建築成本大幅上漲，多次招標皆無廠商投標，經公所進行流標檢討，須追加預算3377萬元，以提高廠商投標意願。

張麗善說，面對經費不足問題，最後她決定由縣府自籌經費缺口3377萬元，追加後總經費調高至1億5607萬2276元，在公所努力下終於順利完成招標，完工後核定招收13班362名幼生，包括幼幼班2班32名、混齡班11班330名。

蕭美文指出，感謝縣府與教育部的補助，新建幼兒園除有更好的軟硬體教學設備，也在周邊規畫公園綠地，方便家長接送孩子，希望藉由打造優質的幼兒教育環境，鼓勵大家多生育，減緩人口減少問題。