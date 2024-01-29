逛台灣燈會 買台南伴手禮 07:002024/01/29 中時新聞網 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南是美食之都、文創之都，睽違16年台灣燈會再回來台南舉辦，台南市政府經發局特別舉辦伴手禮徵選活動。（圖／台南市政府經發局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市政府為讓2024台灣燈會更加精彩，推出燈會好禮徵選。（圖／台南市政府經發局提供） 台南市政府為讓2024台灣燈會更加精彩，推出燈會好禮徵選，共有「美食伴手禮」、「文創藝品」、「生活用品」等共30件入選商品亮相，將與台灣燈會共同行銷推廣並進台南高鐵主燈區燈會市集販售，歡迎全國民眾一起逛燈會、買好禮。（台南市政府經發局廣告） 台南市政府經發局推出2024台灣燈會伴手禮徵選活動，吸引多樣化的產品參加。（圖／台南市政府經發局提供） 首屆「元坤盃」國際賽台南開打！台日韓11支隊伍熱血較勁 世展會「籃海計畫」熱血開幕！南投彰化4隊尬球築夢 東京車站10大伴手禮「Now on Cheese」快閃來台 滿額送登台限量托特袋 #逛台灣燈會 買台南伴手禮 也許您會感興趣 推薦閱讀 現役軍人酒駕追尾撞車致2人傷！不僅吃官司還恐丟飯碗 14:082024/01/28 社會 台南歲末迎春 市長公館開大門贈春聯 14:322024/01/27 寶島 賴清德當選 台南總統福袋超秒殺！800份4天剩一半 民代要求加碼 18:182024/01/28 政治 首屆「新營波光節」登場 光雕投影和電音揭開序幕 19:162024/01/28 生活 市場買2片甜糕竟要這價格 謝麗金傻眼：我不懂行情？ 15:592024/01/28 娛樂 臺東年味市集快閃台北 有機農產、高檔海鮮開賣狂湧人潮 13:432024/01/28 生活 台南柳營嚴重車禍！機車瞬間成火球 男騎士當場無生命跡象 11:472024/01/28 社會 跟著導航走卻卡山區邊坡 消防獲報救出18歲重機女騎士 23:242024/01/28 社會 去年底才買房！他咬牙「包200元」給父母過年 焦慮喊：會不孝嗎 21:022024/01/27 社會 餐廳春節訂位滿8成 Global Mall年菜7折、滿額折現寵客 13:422024/01/28 生活 家扶兒獲贈服飾業者提貨券 掛念媽媽沒有新衣穿 16:022024/01/28 生活 D槽女神瞞爸爸入行 「自曝私下S體質」期待與台男異國戀 14:052024/01/28 娛樂 月津港燈節開幕啟燈 黃偉哲：沒有來看就不知道有多美 22:102024/01/27 生活 丟垃圾注意！除夕前一周清運達最高峰 南市清運加班因應 17:102024/01/27 生活 好市多「沒啥好買」帳單卻飆8千元 會員爆共鳴：屢試不爽 08:152024/01/28 生活 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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