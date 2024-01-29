逛台灣燈會 買台南伴手禮

台南市政府為讓2024台灣燈會更加精彩，推出燈會好禮徵選。（圖／台南市政府經發局提供）
台南市政府為讓2024台灣燈會更加精彩，推出燈會好禮徵選。（圖／台南市政府經發局提供）

台南市政府為讓2024台灣燈會更加精彩，推出燈會好禮徵選，共有「美食伴手禮」、「文創藝品」、「生活用品」等共30件入選商品亮相，將與台灣燈會共同行銷推廣並進台南高鐵主燈區燈會市集販售，歡迎全國民眾一起逛燈會、買好禮。（台南市政府經發局廣告）

台南市政府經發局推出2024台灣燈會伴手禮徵選活動，吸引多樣化的產品參加。（圖／台南市政府經發局提供）
台南市政府經發局推出2024台灣燈會伴手禮徵選活動，吸引多樣化的產品參加。（圖／台南市政府經發局提供）

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