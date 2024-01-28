新營波光節藉由光影藝術，結合自然生態的天然優勢，作為點亮溪北地區藝文氣息的全新燈節品牌。（張毓翎攝）

適逢假日，很多家長帶著孩子來共襄盛舉。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（右二）、立委陳亭妃（左三）、台南市議員蔡育輝（右一）、王宣貿（左一）、李宗翰（左二）、趙昆原等人都到場參與啟燈儀式。（張毓翎攝）

台南市政府打造藝文新品牌「新營波光節」，以新營天鵝湖為主體，邀請國內外藝術家們在湖面上打造燈光藝術作品，28日正式啟燈，展期至3月3日，將串聯新營文化中心「幾米藝術裝置展」、鹽水「月津港燈節」，營造大新營區難得又精彩的光影饗宴。

新營波光節共計有9件主題作品，進入迎賓廣場，映入眼簾的是藝術家黃文淵的創作《荷蒔》，以荷花、荷葉為發想；此外，還有備受國際矚目的原住民藝術家安聖惠帶來的《此時。此刻》，在音律、光影變化的瞬間，讓大家從心底感受不同的此時和此刻。

除了燈區展覽，市府文化局也將在2月3日、18日、24日、25日以及3月2日、3日與新營社大合作舉辦人文生態導覽解說、走讀小旅行，日常展出期間也將有街頭藝人演出等活動，一次呈現天鵝湖日與夜的不同美感面貌。

新營波光節晚間開幕，以湖中寬達15公尺的《光之眼》作品，融合天鵝光雕投影璀璨揭開序幕，搭配法國音樂家狄文斯的新創電音作品，營造現場氣氛，適逢假日，很多家長帶著孩子來共襄盛舉。

台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、台南市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、趙昆原等人都到場參與啟燈儀式；黃偉哲說，市府第一次在新營天鵝湖舉辦波光節，雖然離鹽水月津港燈節的展場不遠，但兩者場域環境各有特色，大家可以來哪個比較厲害、哪個比較好看。