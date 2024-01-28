台南市議員蔡麗青28日在新和順保安宮發送總統福袋，現場民眾排隊踴躍索取。（程炳璋攝）

台南市議員蔡麗青28日在新和順保安宮發送總統龍年福袋，10分鐘就被索取一空。（蔡麗青服務處提供／程炳璋台南傳真）

今年總統大選，台南市是副總統賴清德的本命區，他順利當選總統引發台南市民的「賴清德熱潮」，今年總統府發送的春聯與1元福袋剛送到市黨部，4天被民眾領走一半，地方民代發送被秒殺，再向中央爭取加碼。

總統府今年發給台南市黨部的春聯與福袋各800分，民進黨各市議員每人250分，市黨部4天內就被領走一半，黨部也收到地方民代爭取加碼的聲音。

台南市議員蔡麗青28日在新和順保安宮舉辦公益關懷活動，有義剪、寫春聯與按摩服務，民眾幾乎都衝著總統福袋而來，原本準備200份總統府龍年福袋發送，現場來了至少300人排隊領取，10分鐘就索取一空，並且繼續「敲碗」。

蔡麗青認為，賴清德當選總統在台南市掀起一波熱潮，今年的總統春聯與福袋逢龍年，外觀有霸氣討喜的燙金龍形圖案，內部還有賴清德的簽名，詢問度大增，民眾幾乎都衝著總統福袋而來。

總統福袋十分搶手，為了不讓民眾失望，她準備再向中央爭取，下周舉辦公益活動再發送給民眾。

「台南市光民進黨員就有3萬多人，福袋只給800分怎夠？」民進黨台南市黨部執行長張孟暉表示，今年春聯與福袋索取狀況不分市黨部與地方民代服務處都很踴躍，但僧多粥少，市黨部配發的春聯與福袋都有限，將視情況再向中央爭取額度。