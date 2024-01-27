台南市北區大觀音亭27日舉辦春聯揮毫，廟前階梯成為晒春聯的最佳地點。（程炳璋攝）

台南市北區興濟宮暨大觀音亭27日請來4名書法老師舉辦贈春聯活動，其中受邀的延平國中退休校長洪麗里寫春聯已有半世紀，她曝龍年春聯有民俗禁忌，龍具備帝王之格，春聯題字若畫上龍圖，最好別貼在室內，但無此忌諱者不需在意。

洪麗里曾是安南區海佃國中創校校長，在延平國中擔任校長退休，因一手漂亮書法，國小2年級都開始寫春聯，現已70歲，她的書法自帶霸氣，字體被讚有女中豪傑氣息。

洪麗里每年寫完春聯，都會應景畫出當年生肖圖，不過今年卻事先表明只題字、不畫龍形圖。她表提到在民俗說法中，12生肖的龍屬帝王之氣，若在春聯上畫龍，不宜貼在室內，一般人恐承受不了，不過若本身無此忌諱者，就不用在意。

不只龍年春聯，洪麗里表示，在民俗禁忌中，生肖虎比較兇，虎年春聯上若畫虎圖，也不宜貼在室內，其他生肖都可以。

興濟宮暨大觀音亭已連續4年舉辦贈春聯活動，27日請來4名退休校長翁資雄、洪麗里、莊崑謨和鍾肇明現場揮毫，約有500人次民眾索取，大家將剛寫好的春聯一起放在廟前階梯上曝曬，顯得喜氣洋洋。