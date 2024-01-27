2月4日即將迎來立春，除了是24節氣之首，同時也代表春天正式到來，清水孟國際塔羅小孟老師分享，立春期間別觸犯8項禁忌，否則恐衰運纏身。

1、出嫁的女子不要回娘家

立春是一年開始最重要的一天，這天回娘家會把婆家的好運氣帶到娘家，影響婆家的運勢，且春歸娘家，有再嫁人的意思。

2、不宜搬家

立春是新舊能量的交接之日，所以不可搬家，以免破壞能量。

3、不可與人吵架、爭執

和人起爭執會破壞立春的好運，且影響一整年，所以盡量以和為貴。

4、不理髮

古時認為，頭髮就如同大地的草木一樣，在草木正要萌芽的時候將其剪去，會影響生長，所以不該在立春萌芽之日剪頭髮，否則會不吉利。

5、不看病

古代認為立春是好節日，在這時看病會觸霉頭，一整年都沒有好運氣。

6、不可躺著

春暖之日，陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨習慣，促進血液循環，才能保持身體健康。

7、不可劇烈運動

立春是一年的開始，正是養生的時刻，若運動太過劇烈，會損耗陽氣，不利於養生。

8、不可沉迷遊戲與追劇

一年之計在於春，在一年的剛開始別只顧著玩樂、追劇，不懂得開始為這一年打拚，將沒辦法成就大事。