農曆年將至，2月3日（農曆12月24日）是清屯送神日，民俗專家廖大乙指出，家中有親人過世還未對年，以及黑兔年身體和工作不順的人，可以提前送神回歸本位，並曝光2訣竅可以留下好運、擺脫厄運纏身。

根據《自由時報》報導，農曆12月24日是恭送神明返回天庭述職的清屯送神日，民俗專家廖大乙表示，家中有親人過世還未對年，以及癸卯年（黑兔年）事業工作不順、身體欠安者，即日起（農曆12月15日）到2月2日（農曆12月23日），每天太陽升起到日落前的時間皆可清屯，尤其是卯時（上午5時到7時）更是不錯的時辰。

廖大乙指出，清屯時只要準備清茶和壽金，再各燒一柱香向神明及祖先稟告恭送回歸本位的原因後，即可清理香爐上的「香腳」，依序清洗神明及祖先香爐，並將取出的香腳放進金桶，與壽金一併燒化。家中若有舊的香火袋、護身符，以及印了神像照片的農民曆，也可一起燒化；至於香灰則可分散在盆栽上，讓其回歸自然。

不過廖大乙提醒，取香腳時務必掌握兩個訣竅，首先是用「左手取出」，其次是「留內不留外」，留下3支最靠近神像的香腳，這樣才能獲得好運，清掉不順的壞運氣。