1月20日是24節氣中的「大寒」，緊接著將迎來甲辰龍年，不過因為此次沒有立春節氣，又稱「孤鸞年」。對此，民俗專家廖大乙表示，只要謹守「低調不張揚」5字訣原則，就能破除3禁忌，並迎來好運。

根據《自由時報》報導，2024甲辰龍年是坊間相傳的孤鸞年，有不宜婚配、不宜搬遷、不宜立碑等禁忌，不過廖大乙指出，現代人因為生活型態改變，離婚率本來就高，不需要過度迷信，建議論及婚嫁的情侶們，可先到戶政事務所完成結婚登記，之後再低調宴客，或是過了孤鸞年再另行設宴。

至於有搬遷計畫的人，同樣秉持「低調不張揚」的原則即可。同時，廖大乙也點名生肖屬龍、狗、牛、羊的人，因為犯太歲，所以氣場較弱，吃的方面要特別注意，尤其少碰蝦子，避免瞎忙一場、衰事連連。

最後廖大乙建議，民眾可依據自身信仰，多多前往廟宇或教堂參拜，並在行有餘力的同時做善事，這樣才能翻轉運勢，否極泰來。