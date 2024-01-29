中央研究院成功打造臺灣自研自製的5位元超導量子電腦，蔡英文總統視察聽取簡報。（陳君瑋攝）

中研院開發出臺灣第一台「5位元超導量子電腦」，蔡英文總統今天表示，這是臺灣發展量子科技的重要里程碑。期盼未來中研院持續扮演火車頭的角色，以基礎科學帶動技術研發，協助臺灣建立量子科技產業鏈，為全世界的量子技術貢獻重要力量。

中研院成功打造臺灣自研自製的5位元超導量子電腦，近日以網路連線方式提供給國內學研合作者使用，期盼打造國家級量子科技研究基地。

蔡英文總統今天上午視察「中研院量子電腦專題中心研發成果」，聽取中研院物理所特聘研究員陳啟東簡報「量子電腦進展」，並與國科會主委吳政忠、經濟部長次長林全能、中央研究院院長廖俊智及工業技術研究院院長劉文雄等人，一同參觀量子電腦模型展示。

蔡英文致詞時表示，中研院已經開發出臺灣第一台「5位元超導量子電腦」，這是臺灣發展量子科技的重要里程碑，也讓世界看見臺灣堅強的科技實力。

她說，臺灣不只有國機國造、國艦國造、自製衛星，現在更有自研自製的量子電腦。這些都再次證明，「臺灣製造」是一代接一代人的努力與突破，更是臺灣人的驕傲。「臺灣製造」不僅能夠在天空、往太空、航向海洋，更可以走進未來。

「量子電腦」被視為「下個世代的運算工具」。3年多前，中研院長廖俊智向蔡英文提出，量子科技可能是晶片製造之後，各國爭相發展的下一世代科技產業，臺灣應該加速發展量子科技。

蔡英文表示，我們因此在2021年底，由中研院、科技部和經濟部跨部會合作，建置產業合作平台，從2022年開始的5年內，投入80億元提升臺灣量子科技實力。她感謝共同參與的研究機構與大學，一起加入對未來科技的挑戰。

她提到，量子科技跟每個人的生活息息相關，藉由量子通訊加密，可以強化資訊傳播的安全性，更攸關國家安全領域；而量子科技強大的運算能力，也將對AI、金融、生醫等領域帶來重大的影響。

蔡英文強調，我們的目標是要建構臺灣自製的量子通訊網路系統，以及能夠真實運算的量子電腦。目前，這兩個目標都達到初步的成果。去年5月，清華大學已經研發出臺灣第一個量子加密通訊網路；中研院隨後也在10月打造出臺灣第一個5位元量子晶片，如今更進一步完成臺灣第一台量子電腦。

當世界各國都在為做出第一台實用量子電腦而努力，她說，中研院團隊今天的成果，是非常亮眼的突破，值得大家的肯定。她感謝中研院物理所的努力，以及廖俊智院長對前瞻科學研究的關注，讓臺灣在量子電腦硬體領域邁出成功的一步。

未來，中研院將以南部院區做為國家級量子科研的基地。她期盼中研院持續扮演火車頭的角色，以基礎科學帶動技術研發，協助臺灣建立量子科技產業鏈。也希望產官學界能持續與政府攜手合作，擴大量子科技的研發能量，為下個世代的產業開創先機。她也相信，臺灣量子科技實力能在不久的將來，對全世界的量子技術貢獻重要的力量。