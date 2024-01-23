蔡英文總統今天親頒褒揚令，表彰前參謀總長劉和謙上將一生為鞏固國家國防安全的貢獻與付出。蔡英文表示，劉和謙推動國軍打造第一代海鷗級飛彈快艇，對國軍的組織變革也有深遠影響。期盼國軍秉持劉和謙的精神，繼續推動國防自主、發展國軍現代化及專業化，展現自我防衛的決心，共同為守衛海疆盡一份心力。

蔡英文今天上午前往台北市立第一殯儀館親頒褒揚令，由劉和謙長女劉怡如代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。包括前總統馬英九、總統府戰略顧問霍守業、林鎮夷、熊厚基、總統府祕書長林佳龍、國安會祕書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長梅家樹等人也出席公祭。

蔡英文表示，劉和謙不僅推動國軍打造第一代海鷗級飛彈快艇，更執行向荷蘭採購劍龍級潛艦的計畫。在造艦過程中，他更親自前往荷蘭，確保工程順利進行，讓國軍的水下作戰能力更加完備。

她說，現行的《國防法》及《國防部組織法》，也都有劉和謙的規劃和構想。國防二法的實施，建立軍政、軍備和軍令運作的專業分工體系，確立軍隊國家化、國防法治化的發展。劉和謙對國軍的組織變革有著深遠影響。

劉和謙從參謀總長卸任後擔任總統府戰略顧問，蔡英文指出，劉和謙關心國事、心繫國軍，並和許多外賓交流，促進國際間對區域安全的了解及合作。他的堅持和努力，鞏固國家的國防安全，也為國軍同仁樹立崇高的榜樣，他的貢獻將永遠被我們銘記在心。

蔡英文感謝歷任國防部長及治喪委員會的委員們，圓滿完成治喪的各項事宜。她相信，我們都會秉持著劉上將「建設堅韌大無畏海防」的精神，繼續推動國防自主、發展國軍現代化及專業化，展現自我防衛的決心，共同為守衛海疆盡一份心力。