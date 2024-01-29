針對台灣大OTT平台影音服務內容是否有所異動，台灣大表示，台灣大與Disney+的雙贏合作、緊密愉快，已完成第二期續約，已經申辦台灣大Disney+的用戶，仍可正常享有完整服務。雙方第二期續約早已完成，並已展開新年度更緊密、更雙贏的合作關係，將推出更符合市場需要的新方案。未來台灣大持續攜手國內外夥伴，引進優質國際影視串流平台，提供5G台灣隊用戶多元服務。

台灣大在2021年風光搶下Disney+代理權，當時轟動台灣OTT產業，為打響知名度，台灣大當時除透過減免月租費方式，鼓勵自家用戶申裝，也延伸到集團內的凱擘大寬頻，鼓勵有線電視用戶加裝Disney+，甚至端出「買一年送半年」，促銷力道相當給力，讓Disney+得以在短期內迅速衝高用戶數，在台灣OTT市場一戰成名，也讓電信業競爭對手中華電(2412)、遠傳(4904)紛紛砸資源部署OTT產業內容，讓台灣OTT產業在過去兩年中快速成長，消費者影音體驗受惠。