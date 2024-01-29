BREAKING: NBA commissioner Adam Silver is finalizing a contract extension that’s expected to take him through the end of the decade, sources tell ESPN. pic.twitter.com/jRYcYv4ZjQ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 28, 2024

NBA總裁席爾佛（Adam Silver）即將與聯盟完成續約，確定到2029年之前都是他繼續擔任總裁。今年61歲的席爾佛在1992年加入聯盟，2014年2月接任總裁，聯盟設立超過75年，席爾佛是歷來第5屆總裁，他前面幾屆是普多洛夫（Maurice Podoloff）、甘迺迪（J. Walter Kennedy）、歐布萊恩（Larry O'Brien）、史騰（David Stern）。席爾佛先前的年薪為1000萬美元（新台幣3.13億）。

前總裁史騰任職30年之久，奠定聯盟全球化基礎，席爾佛進一步將聯盟推向高峰，現在與NFL美式足球、MLB職棒大聯盟並列為每年營收百億美元的怪獸聯盟。席爾佛在任內解決不少麻煩，包括前快艇老闆史特林（Donald Sterling）的種族歧視風波。史特林在1984年槓上聯盟，未經許可就強行把球隊搬遷到洛杉磯，史騰雖然氣憤但是治他不下，30多年後史特林終於被席爾佛趕下台。

2019年，時任火箭總管的莫瑞（Daryl Morey）「撐香港」而在大陸引起爭議，央視一度停播NBA比賽。席爾佛積極修補與大陸球迷的關係，很快讓他們放棄抵制。外傳聯盟因此損失10億美元，實際上被減小到4億美元。

後來有2020年疫情大亂，席爾佛都撐過去了，持續改革聯盟，引入季後賽附加賽制度、季中錦標賽，把各項年度獎盃重新命名。近來有幾位球員鬧得特別凶，厄文（Kyrie Irving）反猶風波、莫蘭特（Ja Morant）直播持槍、格林（Draymond Green）打人禁賽，也是席爾佛出面協助處理。