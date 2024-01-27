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NBA本周得分爆炸，聯盟史上前所未見，獨行俠東契奇（Luka Doncic）73分，太陽戴文布克（Devin Booker）62分，單日兩人達陣60分。本周還有七六人恩比德（Joel Embiid）70分、唐斯（Karl-Anthony Towns）62分，也是單日兩人達陣60分！

聯盟前一次單日兩人60分要追溯到1978年4月9日，金塊「天行者」大衛湯普生（David Thompson）轟了73分，馬刺「冰人」葛文（George Gervin）63分。相隔46年才有恩比德、唐斯重現紀錄，但是東契奇、布克短短幾天就再演一次。

大衛湯普生、葛文的瘋狂飆分是有原因的，那是例行賽最後一天，勝負不重要，兩人都在爭搶得分王，獲得隊友拚命餵球。湯普生38投28中，葛文49投23中，最後的成績是湯普生場均27.15分飲恨，葛文場均27.21分險勝。湯普生一直到退役都未拿過得分王，葛文則是4次得分王。

美媒FOX體育形容為「以前是50分，現在要有70分才夠看了。」這是聯盟第5次單日兩人60分，更早之前是1962年1月17日，湖人威斯特（Jerry West）63分、勇士張伯倫（Wilt Chamberlain）62分。以及1961年12月8日，勇士張伯倫78分，湖人貝勒（Elgin Baylor）63分。