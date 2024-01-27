73 ‼️



THE AND-1 BRINGS LUKA DONCIC UP TO 73 POINTS🤯



He's the 10th player ever to score 70+ points 👏



Mavs-Hawks | #NBARivalsWeek

Live on NBA TV | https://t.co/VOhuWg9Bwr pic.twitter.com/TD44BOAbez — NBA (@NBA) January 27, 2024

東契奇要向老鷹證明，當年把他交易出去，絕對是錯誤決定！東契奇27日投33中25，含三分球投13中8，16罰15中，攻下生涯新高，也是獨行俠隊史最高的73分，且有10籃板、7助攻，幫助獨行俠148比143擊敗老鷹，東契奇也成本季單場得分最高球員，原本紀錄是恩比德70分。

2018年第3順位被老鷹選上，隨即交易到獨行俠的東契奇，上半場就交出投21中16，貢獻41分、5籃板及4助攻的誇張數據，但在上半場打完，雙方打成66比66平手；來到第三節，東契奇又是單節攻下16分，末節也很快把個人得分突破60分大關。

東契奇在比賽還剩2分58秒的三分打，讓他把生涯單場得分新高紀錄推到70分，接下來最後53秒他又完成三分打，把場上比分變成143比136，接下來老鷹雖追到只差3分，小哈達威卻在最後5秒兩罰俱中，徹底穩住獨行俠勝局。

除了東契奇神奇進攻演出，頂替厄文先發位置的賈許格林也拿21分，小哈達威13分；老鷹則以傷癒復出的崔楊30分、11助攻表現最佳，傑倫強生也有25分，波達諾維奇替補拿下24分，最近陷入交易謠言的穆雷22分、7助攻與5籃板。