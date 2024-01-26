Unseld compiled a record of 77-130 (.372) in his two-plus seasons with the team. Wizards will have an interim coach for the season and hire a full-time coach in the offseason. https://t.co/4ozhG6PbCe — Shams Charania (@ShamsCharania) January 25, 2024

公鹿才剛把總教練葛瑞芬開除，隔沒兩天又有NBA總教練丟了工作！《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，巫師宣布開除本季只領軍拿下7勝33敗、東區排名倒數第2戰績的總教練昂塞爾德，將會轉任球團高層，巫師計畫本季剩餘賽事交給助理教練基夫(Brian Keefe)臨時領軍，等到休兵期再找正式新教頭。

「我很感恩替巫師擔任過總教練職位，」昂塞爾德發表聲明表示，「我期待這次新的機遇，我會為了球隊進程持續努力。」巫師總裁維格說：「在跟昂塞爾德進行幾次深度對話後，我們共同決定為了球隊利益，我們必須做出改變。」

現年48歲的昂塞爾德，執教生涯初期先後擔任巫師、勇士、魔術、金塊等隊助理教練，直到2021年7月才跟巫師簽下4年總教練合約，擔任巫師總教練期間拿下77勝130敗、勝率僅3成72，巫師忍到現在才把他「間接」開除，也算是給了他很多機會了。

巫師本季分別從灰熊、勇士挖來泰厄斯瓊斯、普爾擔任先發後場重任，可惜兩人表現並不如同預期，特別是曾幫勇士奪冠的普爾，本季不僅場均得分16.5分比上季退步，投籃命中率4成09與三分命中率3成07也都不理想，也讓巫師本季戰績始終沒有起色。

如今隨著昂塞爾德轉任球團高層，也不打算第一時間找尋新任總教練取代，巫師等同提前宣告放棄本季，畢竟以他們現在在東區的倒數第2位置，也不太可能突然擠進附加賽或季後賽的東區前10位置了。