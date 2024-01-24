寫下東區次佳戰績的公鹿開除菜鳥總教練葛瑞芬（Adrian Griffin），震驚整個籃球圈，但僅僅過了幾個小時，美媒《CNN Sports》消息指出，公鹿宣布將聘請前七六人教頭瑞弗斯（Doc Rivers）執教球隊，希望具有奪冠經驗的他能為球隊帶來總冠軍。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）阿米克（Sam Amick）共同報導，解釋葛瑞芬被開除的原因，但他們認為一切源於這幾個月來，公鹿讓人失望的表現，球隊內部對於嚴重衰退的防守、以及「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）和利拉德（Damian Lillard）的錯誤使用感到擔憂，外界普遍認為，這支具備爭冠實力的隊伍如果原地踏步，最終很可能導致失敗。

後來多方消息指出，公鹿早在去年5月就邀請瑞弗斯，協助葛瑞芬適應教頭位置。瑞弗斯在執教首年，就獲得年度最佳總教練的肯定，2004年轉戰塞爾提克後，瑞弗斯開始揚名聯盟，2008年帶領三巨頭擊敗如日中天的湖人奪下總冠軍。

2013年塞爾提克罕見做出總教練交易，瑞弗斯轉戰西岸執教快艇，雖然例行賽戰績優異，但始終闖不過次輪，尤其是瑞弗斯處在順風、率先取得聽牌的狀況下，時常會莫名其妙丟掉優勢而遭到淘汰，來到七六人後依然如故，只要贏球就可晉級的50場比賽，瑞弗斯只拿下17勝，勝率僅有34%，可說是史上最容易被翻盤的總教練。去年被七六人開除後，瑞弗斯短暫加入ESPN轉播團隊，如今花不到半季就回到執教崗位。