臺南台鋼獵鷹26日宣布補進美籍洋將威力（Willie Reed），身高208公分、體重106公斤，主打大前鋒，並擁有NBA及歐洲聯賽經歷，曾先後效力NBA布魯克林籃網、邁阿密熱火、洛杉磯快艇、底特律活塞等隊，歐洲聯賽則曾加盟希臘歐洲聯賽奧林匹亞科斯（Olympiacos）、黑山籃球聯賽的布杜諾斯特隊（KK Budućnost）及西甲ACB的富恩拉夫拉達（Carplus Fuenlabrada）。

2015-16賽季加盟NBA布魯克林籃網，投籃命中率57.1%，場均得分4.7分，2016-17賽季轉戰邁阿密熱火，並在2017年1月對上鳳凰城太陽，拿下生涯新高22分、18籃板，NBA生涯場均得分4.9、3.8籃板、0.3助攻。

2020-21賽季加入黑山籃球聯賽的布杜諾斯特隊（KK Budućnost），以場均6.8籃板排名聯盟第五，更以場均得分12.7位居全隊第二，兩分球命中率高達70.5%，是該賽季第四高，因此入選歐洲盃最佳陣容第一隊。

已經來台加入獵鷹團隊訓練的威力表示：「自己是一個機動性及運動能力都不錯的長人，期待能為團隊貢獻一己之力！而這是我首次來到亞洲打球，很期待第一次出賽的到來，並能盡快與熱情的應援軍們見面！」