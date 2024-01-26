LeBron James is in a league of his own after being selected to his 20th NBA All-Star game 🌟👑



The King has more selections than:



- Kareem Abdul-Jabbar (19)

- Kobe Bryant (18)

- Tim Duncan (15)

- Kevin Garnett (15)

- Shaq (15)

- Michael Jordan (14) pic.twitter.com/tdFhhQ5wuP — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 26, 2024

今年NBA全明星賽東、西區先發名單26日公布，東區明星隊先發分別是隊長阿提托康波(公鹿)、恩比德(七六人)、塔圖(塞爾提克)、利拉德(公鹿)與哈利伯頓(溜馬)，西區先發則是隊長詹姆斯(湖人)、約基奇(金塊)、杜蘭特(太陽)、東契奇(獨行俠)與亞歷山大(雷霆)，其中詹皇生涯第20次入選打破聯盟紀錄。

原本生涯最多入選全明星賽紀錄是由詹姆斯與「天勾」賈霸並列的19次，如今隨著詹皇今年再次入選全明星賽，且繼續擔任西區明星隊長，這項紀錄也變成他所獨自擁有的20次，布萊恩生涯曾入選全明星賽18次，鄧肯、歐尼爾與賈奈特各有15次。

公鹿也成為今年全明星賽唯一有兩名球員入選全明星賽的球隊，但從遺珠之憾的角度來看，目前暫居西區前4的灰狼與快艇，竟然沒有任何球員獲選今年全明星賽先發，另外就是勇士當家球星史蒂芬柯瑞，這是他自從2013-14年球季以來首度無緣全明星賽先發(不包含2019-20年球季因傷缺席)。