OBI TOPPIN REBOUND AND GAME WINNER!



Pacers come back from down 17 to beat the Suns despite 62 points from Devin Booker!pic.twitter.com/my7vK3jY03 — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 27, 2024

戴文布克27日攻下本季新高62分，另有5籃板、4助攻，但這樣的火力還不足以幫助太陽贏球，反讓溜馬靠著托平最後3.4秒的補籃命中，最後以133比131氣走來犯的太陽，太陽也中止最近7連勝，看來就算布克再會飆分，球隊沒法贏球也是白忙一場。

首節完全都看戴文布克一個人表演，他單節投14中10、包辦29分，幫助太陽很快擴大領先優勢到兩位數，但到了次節，他的火力稍微停歇，也讓溜馬有機會追上，打完上半場，太陽仍以80比70領先，布克半場37分，溜馬則以托平16分最高。

來到第三節，戴文布克單節進帳15分，也讓他得分突破50大關，接著他繼續猛攻，打到最後2分鐘，他已經攻下60分，可是溜馬也把比數追成127比129緊張局面，甚至打到讀秒階段，溜馬把比數追成131比131平手，場上局面看來相當緊繃。

接著比賽還剩3.4秒，托平補籃命中幫助溜馬取得兩分超前，太陽只能趕緊喊出暫停，結果太陽把最後一擊交給戴文布克處理，他的絕殺三分球出手落空，也讓戴文布克生涯得分最佳表現形同虛設，也讓太陽連勝紀錄宣告終結。

溜馬在少了哈利伯頓逆境下還能擊敗太陽的功臣之一是席亞卡，他拿31分、7籃板與4助攻，補進致勝球的托平，也替補貢獻23分、11籃板，奈史密斯22分；太陽除了戴文布克，得分最高的是杜蘭特20分，畢爾只有12分進帳。