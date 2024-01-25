大陸國防部25日下午舉行例行記者會。談及解放軍近期在台灣周邊進行海空聯合戰備警巡，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙表示，解放軍提升實戰化訓練水準，增強捍衛國家主權和領土完整的打仗能力，將繼續常態組織有關軍事行動。

吳謙指出，近日，中國人民解放軍東部戰區位台灣周邊海空域組織例行性海空兵力聯合戰備警巡，進一步提升部隊實戰化訓練水準，增強捍衛國家主權和領土完整的打仗能力。

吳謙強調，中國人民解放軍持續練兵備戰，將繼續常態組織有關軍事行動。