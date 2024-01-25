投資台灣事務所今(25)日再添5家企業參加擴大投資台灣方案，金額最高的是根留台灣方案的冷凍食調理食品廠今口香，共砸20億於台中建第三廠，可獲得貸款利率0.5％補貼。累計「投資台灣三大方案」有1447家企業申請，金額2兆1786億元。投資台灣事務所表示，後續尚有8家企業排隊待審。

中小企業方案這次有4家通過，其中規劃投資數億元於嘉義縣朴子市興建新廠的珍苑食品，前身為迪化街80年老店，品牌有「珍苑」、「碗碟筷香」、「波堤寶寶」，跨足成人及嬰兒食品領域，這次要導入自動化設備與智能控制系統。

和司特從事保健食品設計開發、代工量產，由於廠區空間已不敷使用，擬將台中市西屯區廠房重新規劃設置智慧化GMP 產線。鐿鋼不銹鋼專營不銹鋼材進出口、代客剪裁分捲，為日本JFE 鋼鐵大廠的經銷商之一。此次投逾1億元在台中市潭子區興建新廠，並成立研發實驗室，要逐步建立可溯源的生產履歷。

紘承工業為精密板金加工業者，計畫撥2.5億元建廠、增聘15名本國員工，要導入各項智慧化聯網設備與智慧製造軟體，將生產資訊進行數位化管理。

至於根留台灣方案中的今口香，主力產品為烘焙類、義大利麵、飯類等，除了OEM與ODM之外，亦擁有「金品」、「急食鮮」、「港籠」等多品牌行銷國內外通路。為因應訂單急速成長，決定於台中市太平區興建第三廠，投資20.1億元，全力打造智慧化產線及冷鏈自動倉儲空間。