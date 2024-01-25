負責大阪環球影城經營的USJ（Universal Studios Japan）公司，為了接待與日俱增的外籍遊客，相中鄰近的台灣、南韓等國，打算擴大招募台、韓人才，預計2025年前提供至少200個工作機會。

根據日媒報導，疫情解封後，前往日本的歐、美遊客激增，USJ深感本國籍接待人手不足，尤其會講英文的人更少，有必要加強外語服務，希望透過「度假打工」制度，向台灣、南韓招手，爭取海外人才。

日本的人力派遣公司曾於去年12月中旬在台北舉辦聯合說明會，USJ最後錄取該派遣公司選出的16人；近期也將在南韓舉辦說明會。事實上這項制度去年9月即開始實施，因被招募的人工作表現受到好評，USJ決定擴大辦理。

前往大阪環球影城的工作內容，多負責餐飲店，採聘僱制，薪水由人力派遣公司支付，時薪最高約1700日圓，相當新台幣365元，預定工期1年。