高美館在高雄港17號馬頭準備「療育森林」系列大型充氣藝術作品，搭配愛河灣黃色小鴨萌翻眾人。（文化局提供／任義宇高雄傳真）

高雄愛河灣27日展開「冬日遊樂園」系列活動，以黃色小鴨重返高雄為主軸，展出首個周末就吸引超過60萬人次到場，高雄市府加碼，攜手知名藝術家推出「療育森林」系列大型充氣藝術作品，以及在愛河灣準備「金呱閃閃」燈光秀，讓愛河灣充滿溫馨燈節氣氛。

高雄市文化局局長王文翠表示，高雄市府推出「冬日遊樂園」系列活動，民眾除可以感受荷蘭藝術家霍夫曼黃色小鴨的可愛魅力，高雄市立美術館也邀請5位來自台灣、日本的藝術工作者，以17號碼頭為基地，共同展出《療癒森林》，關照著光環境與生態議題的同時，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置。

高美館介紹，《療癒森林》中有高達12米的黑色大恐龍〈傷口裡的光－Please蛇頸龍〉，來自藝術家陳普的「黑青」系列作品，佈著傷痕的蛇頸龍傳達出人們成長過程不斷受外在刺激而蛻變茁壯的生命歷程；高雄在地雕塑家陳奕彰的粉紅大象作品〈林叔旺伯〉靈感則來自大象林旺，期望傳達台灣濃濃人情味以及移民文化落地生根的溫暖氛圍。

還有國際知名插畫家大石曉規（Akinori Oishi）的作品〈一起微笑吧〉，以錯落的大小蘑菇呼應著節慶的相聚時光，呈現農耕文化，也象徵著生命的循環；〈孵蛋花〉是由藝術家吳騏以山櫻花結合鳥人角色創作而成，風格奇幻而童趣，宛如手掌般的花朵溫柔地呵護著生命與希望；而張育嘉的〈美獸Max Hero〉則如同動漫中會變身的超級英雄，以活潑熱情的繽紛色彩為大家的龍年帶來祝福與好運。

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐也說，高雄流行音樂中心準備了「金呱閃閃」燈光展演，燈會期間每天晚上6點到10點，每30分鐘展演一次，搭配了輕快的音樂，希望能夠在夜間襯托小鴨的療癒模樣，除高流建築及愛河灣沿岸佈設燈光以外，也感謝港務公司，讓港埠旅運大樓作為展演的一部分，透過在頂樓環繞的燈光設計，讓光束產生開合效果。