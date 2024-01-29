高雄左營於1月29日上午近8時許發生一件車禍，56歲余姓男子在騎機車於左營新路82巷發生車禍後，疑似受到驚嚇後竟然跑到附近的蓮池潭跳水。警消到場將余男救起送醫，幸無大礙。

警方於29日上午近8時接獲左營新路有一起車禍，經現場了解，這是47歲傅女騎乘機車沿左營新路（南向北）行駛，行至案發地點疑遭當時從左營新路82巷（東向西）行駛的余男騎機車擦撞而肇事。

警方到場時，現場只剩下傅姓女子，其身上有多處擦傷。余男卻留下機車不見蹤影。員警之後於周遭尋找，即聽聞有人落水而前往處理，才發現落水者就是離開事故現場的余男，將余男救起後送醫。

左營警方調查，余男疑似有精神方面的問題，說不清楚車禍的發生情形，研判他可能受到驚嚇後一路跑到蓮池潭，因不明原因落水。至於詳細事情發生經過，以及余男有無就醫紀錄等還待警方進一步釐清。

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