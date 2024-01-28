台東市中華路4段與太原路路口，今下午發生貨車對撞事故，一度傳出駕駛受困車內，經警消協助脫困送醫救治。據目擊者指出，2車行經路口均未減速。詳細事故原因，警方調查釐清中。
今下午2點20分許，1輛藍色大貨車沿中華路4段往台東市區方向行駛，行經太原路口時，與另1輛白色貨車發生碰撞，2車車頭損毀，2名男姓駕駛頭部受傷，警消獲報趕抵現場，協助傷者脫困送醫。
據目擊者表示，藍色貨車位於支道應減速卻未減速，與行駛於幹線的白色貨車撞上，一度造成白車駕駛受困，所幸很快就排除送醫。
台東市中華路4段與太原路路口，今下午發生貨車對撞事故，一度傳出駕駛受困車內，經警消協助脫困送醫救治。據目擊者指出，2車行經路口均未減速。詳細事故原因，警方調查釐清中。
今下午2點20分許，1輛藍色大貨車沿中華路4段往台東市區方向行駛，行經太原路口時，與另1輛白色貨車發生碰撞，2車車頭損毀，2名男姓駕駛頭部受傷，警消獲報趕抵現場，協助傷者脫困送醫。
據目擊者表示，藍色貨車位於支道應減速卻未減速，與行駛於幹線的白色貨車撞上，一度造成白車駕駛受困，所幸很快就排除送醫。
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