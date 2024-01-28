台東賞猴景點泰源幽谷、登仙橋驚見「獼猴盜賊兵團」大膽行搶。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

野生台灣獼猴霸占公廁，遊客不得其門而入。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

年關將近，宵小橫行，台東賞猴景點泰源幽谷、登仙橋驚見「獼猴盜賊兵團」，光天化日下大膽行搶，甚至闖入公廁占地為王，遊客不得已投餵食物求饒，形同留下「買路財」；對此，台東縣政府將加強巡查，也告誡遊客勿餵食野生動物，否則可處最高1萬元罰鍰。

台東縣東河鄉東河橋、登仙橋至泰源幽谷一帶，隨處可見三五成群的台灣獼猴，時而攀壁玩耍，時而趴臥欄杆，模樣逗趣可愛，吸引遊客慕名而來；然而，近日頻傳獼猴大盜橫行，囂張跋扈。

台東賞猴景點泰源幽谷、登仙橋驚見「獼猴盜賊兵團」，光天化日下大膽行搶，甚至闖入公廁占地為王，遊客不得已投餵食物求饒，形同留下「買路財」(影片/蕭嘉蕙 提供)

野生獼猴盜賊兵團採分進合擊方式，其中一群鎖定遊客，先強勢攻占汽、機車，搶奪車內放置的物品，接著再撲向遊客奪取隨身包，表情凶悍，遊客為求脫困，只能丟出身上的食物作為「買路財」；另一群猴則霸占公廁，等待遊客投食才肯離去。

由於過去遊客任意餵食台灣獼猴，導致猴群被餵養成性，甚至出現搶奪行為，台東縣政府強調，現已制定《野生動物保護自治條例》，將加強特定區域巡查，也呼籲遊客切勿投餵食物，一旦查獲將依法處新台幣5000至1萬元罰鍰。

另外，東部海岸國家風景區管理處也表示，近期將於公廁上方透空處加裝圍網，避免猴群擅闖，保障遊客如廁安全。