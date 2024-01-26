台東1輛救護車今載送傷患就醫途中，不慎與1輛白牌重機發生擦撞。（蕭嘉蕙攝）

台東1輛載送傷患就醫的救護車，今近午時分行經台東縣卑南鄉富源村24-1號、朝天宮牌樓前轉彎處，對向機車疑似過彎吃線，2車發生擦撞，騎士膝蓋受傷，救護車內傷患則由他輛救護車協助送醫。

據了解，事故救護車上的患者，因吐血請求救護車送醫；未料，救護車剛從朝天宮牌樓處轉出，準備下山前往醫院，同一時間，1輛白色重機上山過彎，疑似跨越雙黃線，雙方不慎發生擦碰撞，年約20歲的男騎士左側膝蓋受傷送醫，救護車內患者無礙，並由前來支援的救護車載送救治。詳細事故原因尚待警方調查釐清。