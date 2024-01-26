重機騎士疑過彎吃線擦撞救護車 車上傷患幸無礙 17:322024/01/26 中時 蕭嘉蕙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今近午時分，台東1輛載送傷患的救護車與白牌重機於朝天宮牌樓前轉灣處，發生擦撞。（蕭嘉蕙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東1輛救護車今載送傷患就醫途中，不慎與1輛白牌重機發生擦撞。（蕭嘉蕙攝） 台東1輛載送傷患就醫的救護車，今近午時分行經台東縣卑南鄉富源村24-1號、朝天宮牌樓前轉彎處，對向機車疑似過彎吃線，2車發生擦撞，騎士膝蓋受傷，救護車內傷患則由他輛救護車協助送醫。 據了解，事故救護車上的患者，因吐血請求救護車送醫；未料，救護車剛從朝天宮牌樓處轉出，準備下山前往醫院，同一時間，1輛白色重機上山過彎，疑似跨越雙黃線，雙方不慎發生擦碰撞，年約20歲的男騎士左側膝蓋受傷送醫，救護車內患者無礙，並由前來支援的救護車載送救治。詳細事故原因尚待警方調查釐清。 #台東 #救護車 #擦撞 #過彎吃線 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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