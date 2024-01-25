基隆麥金路上有一處社區前紅線，有9輛車閃著雙黃燈停在紅線上，造成其他車輛得跨越道路分隔線經過。

可以繞過去就好？有騎士日前行經基隆市安樂區麥金路上，在1處大社區前發現有9輛車，打著雙黃燈臨停在紅線上，造成其他車輛經過此路段時，得跨越道路分隔線，佔兩線道通過；對此，網友也酸爆表示「可以繞過去都沒違規，打不過就加入吧！一起停爽爽」、「可以繞過去！警方判定不開罰，勸導既可」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段23秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於基隆市安樂區麥金路上，1名騎士行經該路段時，在一處大社區外，發現有9輛車，閃著雙黃燈「臨停」在紅線上，由於該路段是一個大彎，導致路過的車輛都跨越道路分隔線，佔兩線道通過；對此，該頻道在標題寫下「歡迎收看大違停時代」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「可以繞過去都沒違規，打不過就加入吧！一起停爽爽」、「反正也不能怎樣，台灣已經進入大違停為所欲為時代」、「很意外嗎」、「大違停？學校附近上下課時，唉～併排到快三併的也常見」、「停的地方影響到你了嗎？停在車道，公務員保全都會自己繞過去」、「可以繞過去！警方判定不開罰，勸導既可」。