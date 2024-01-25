陳男為毒品通緝犯，攜毒上路，還被警方發現座車有一把槍。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

陳男違停在紅線遭警方攔查，不只遭查獲毒品通緝身分、查獲毒品，還在駕駛座的腳踏板旁「撿到槍」。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

永康分局員警24日晚間9點多執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車未熄火停在復國一路段紅線，員警上前攔查，發現38歲陳姓男駕駛因毒品案遭通緝，除在他身上查扣安非他命，警隨後查看車內，低頭赫見駕駛座腳踏板竟有1把手槍，員警當場捏了一把冷汗。

永信派出所副所長張碩峯，率警員莊竣程、葉紘維、汪駿琳等人昨晚巡視轄區治安死角，攔查由陳男駕駛的自小客車，先是查出陳男毒品通緝身分，緊接著還在他身上查獲安非他命，最讓警方吃驚的是，陳男駕駛座的腳踏板旁竟有一把非制式手槍，所幸陳男當時未反抗駁火。

陳男面對警察「撿到槍」則裝傻辯稱「我不知道怎麼會有槍」、「我沒看到」，稱車子是向友人借來的，根本沒注意到有槍在車上云云。警方後續於陳男的隨身包包發現毒品吸食器1批及毒品安非他命2包等，全案訊後依毒品通緝、違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，警方後續也將深入清查槍彈及毒品來源。

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