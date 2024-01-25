金門縣金城鎮鬧區一家小吃店廚房瓦斯疑似因軟管硬化破裂造成外洩引發火災，所幸火勢在消防人員到場後迅速撲滅，僅有部份廚房設備遭燒毀，無人員傷亡。(圖／民眾提供)

金門縣金城鎮鬧區昨（24）日傍晚發生一起小吃店火燒「灶腳」意外！該店廚房瓦斯疑似因軟管硬化破裂造成外洩，員工開火烹煮豬心備料時恰巧離開，外洩瓦斯遇火瞬間燃燒並竄升至排油煙機，頓時冒出大量濃煙嚇壞附近準備用餐民眾。警消獲報緊急出動6車16人趕往救援迅速將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍由消防局火調科調查中。

金門縣消防局指出，昨日17時接獲民眾報案，指稱金城鎮民族路某小吃店發生火災，1樓廚房有濃煙冒出情形，因地點位於市場鬧區，周遭緊鄰建築物，又時逢晚間用餐時間人潮眾多，消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛6車及消防人員16人前往搶救，所幸火勢在消防人員到場後迅速撲滅，僅有部份廚房設備遭燒毀。

消防局說明，此次火警起火點為小吃店之廚房，因瓦斯管線長期受熱脆化破裂，導致瓦斯外洩，遇爐火火源，火勢迅速竄升至排油煙管，業者立即將瓦斯桶關閉並移至屋外；警消到場後隨即將火勢撲滅，現場油煙管道及爐具部分燒損，燃燒面積約0.5平方公尺，無人員傷亡。

消防局第一大隊長陳叁奇表示，瓦斯爐及熱水器應使用檢驗合格之瓦斯橡膠軟管（編號CNS9620軟管），若使用其他未經檢驗合格或錯誤型號之軟管，則容易發生瓦斯漏氣現象。而民眾遇到瓦斯外洩時請勿驚慌，應立即「關閉火源、保持通風、遠離疏散、通報119」，才能確保自身安全。