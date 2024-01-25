金門縣金城鎮鬧區昨（24）日傍晚發生一起小吃店火燒「灶腳」意外！該店廚房瓦斯疑似因軟管硬化破裂造成外洩，員工開火烹煮豬心備料時恰巧離開，外洩瓦斯遇火瞬間燃燒並竄升至排油煙機，頓時冒出大量濃煙嚇壞附近準備用餐民眾。警消獲報緊急出動6車16人趕往救援迅速將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍由消防局火調科調查中。
金門縣消防局指出，昨日17時接獲民眾報案，指稱金城鎮民族路某小吃店發生火災，1樓廚房有濃煙冒出情形，因地點位於市場鬧區，周遭緊鄰建築物，又時逢晚間用餐時間人潮眾多，消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛6車及消防人員16人前往搶救，所幸火勢在消防人員到場後迅速撲滅，僅有部份廚房設備遭燒毀。
消防局說明，此次火警起火點為小吃店之廚房，因瓦斯管線長期受熱脆化破裂，導致瓦斯外洩，遇爐火火源，火勢迅速竄升至排油煙管，業者立即將瓦斯桶關閉並移至屋外；警消到場後隨即將火勢撲滅，現場油煙管道及爐具部分燒損，燃燒面積約0.5平方公尺，無人員傷亡。
消防局第一大隊長陳叁奇表示，瓦斯爐及熱水器應使用檢驗合格之瓦斯橡膠軟管（編號CNS9620軟管），若使用其他未經檢驗合格或錯誤型號之軟管，則容易發生瓦斯漏氣現象。而民眾遇到瓦斯外洩時請勿驚慌，應立即「關閉火源、保持通風、遠離疏散、通報119」，才能確保自身安全。
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