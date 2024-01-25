台南1名曾姓男子涉嫌租下一處已歇業的小吃店種植大量大麻，由於查獲不易，警犬分隊領犬員還喬裝路人，帶著警犬「馬肯」到周遭嗅聞偵測，歷經半年追查，日前前往該處搜索，起初未發現異樣，但馬肯卻對著一道牆壁有反應，仔細一看原來是設有暗門，入內後果然在包廂中查獲272株大麻植栽、大麻花成品、乾燥大麻葉等證物，訊後依法送辦。
保安警察第三總隊第二大隊以大數據分析進口資料，於半年前發現42歲的曾姓男子涉有栽種二級毒品大麻嫌疑，與高雄市政府警察局刑事警察大隊、台南市政府警察局刑事警察大隊、第六分局、新營分局共組專案小組，並報請台南地方檢察署指揮偵辦。
經密集跟監蒐證，發現曾嫌載運大量栽種器具進入新營區一處已歇業的小吃店，相當可疑，還派出警犬分隊領犬員喬裝路人，帶著警犬「馬肯」到周遭嗅聞偵測，發現確實有大麻的「標定反應」。
專案小組於22日持票到曾嫌鹽水區住家，並未搜到任何毒品，隨後到歇業小吃店搜查，起初也未發現異樣，但警犬「馬肯」卻對著一道牆壁有反應，仔細一看竟是設有暗門，還設有晶片鎖，入內後果然還藏有3間包廂，其中2間被設置成大麻栽種場，大量大麻植栽正照著燈，一共查獲272株大麻植栽、已乾燥的大麻花成品471公克、乾燥大麻葉、種植土讓、肥料與設備、乾燥大麻設備、手機8支等證物。
據了解，曾嫌從事檳榔中盤商，為上網自學種植大麻，但他的種植設備資金來源與大麻成品去向，警方深入查緝中，全案詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌送台南地檢署偵辦後，依10萬元交保。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。