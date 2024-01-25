警犬「馬肯」聞出包廂有異。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

台南1名曾姓男子涉嫌租下一處已歇業的小吃店種植大量大麻，由於查獲不易，警犬分隊領犬員還喬裝路人，帶著警犬「馬肯」到周遭嗅聞偵測，歷經半年追查，日前前往該處搜索，起初未發現異樣，但馬肯卻對著一道牆壁有反應，仔細一看原來是設有暗門，入內後果然在包廂中查獲272株大麻植栽、大麻花成品、乾燥大麻葉等證物，訊後依法送辦。

警方查扣272株大麻植栽、大麻花成品等證物。（洪靖宜攝）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

保安警察第三總隊第二大隊以大數據分析進口資料，於半年前發現42歲的曾姓男子涉有栽種二級毒品大麻嫌疑，與高雄市政府警察局刑事警察大隊、台南市政府警察局刑事警察大隊、第六分局、新營分局共組專案小組，並報請台南地方檢察署指揮偵辦。

警犬「馬肯」。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

經密集跟監蒐證，發現曾嫌載運大量栽種器具進入新營區一處已歇業的小吃店，相當可疑，還派出警犬分隊領犬員喬裝路人，帶著警犬「馬肯」到周遭嗅聞偵測，發現確實有大麻的「標定反應」。

專案小組於22日持票到曾嫌鹽水區住家，並未搜到任何毒品，隨後到歇業小吃店搜查，起初也未發現異樣，但警犬「馬肯」卻對著一道牆壁有反應，仔細一看竟是設有暗門，還設有晶片鎖，入內後果然還藏有3間包廂，其中2間被設置成大麻栽種場，大量大麻植栽正照著燈，一共查獲272株大麻植栽、已乾燥的大麻花成品471公克、乾燥大麻葉、種植土讓、肥料與設備、乾燥大麻設備、手機8支等證物。

據了解，曾嫌從事檳榔中盤商，為上網自學種植大麻，但他的種植設備資金來源與大麻成品去向，警方深入查緝中，全案詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌送台南地檢署偵辦後，依10萬元交保。

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