紐約一名戒毒師吸食大麻後疑似太亢奮，見路上員警正在辦別的案件的員警突然心生不滿直接開車衝撞，當場被捕。而這名駕駛竟告訴當局她是故意的，還囂張爆粗口表示：「OOO的這些警察，這是給他上的一課，」目前正面臨一級蓄意傷害等罪行、吸毒，以及2萬5千美元的罰鍰（約新台幣78萬元）。

NEW: New York City driver intentionally plows her car into an NYPD officer, telling authorities she wanted to teach him a "lesson."



This is what happens when you convince people that cops are the enemy. Terrible.



Sahara Dula, who is a criminal justice graduate, was driving the… pic.twitter.com/AYU1Cr2DSS — Collin Rugg (@CollinRugg) January 19, 2024

據《紐約郵報》（New York Post）20日報導，杜拉（Sahara Dula）是一名24歲的布魯克林居民，她的律師表示她是一名戒毒師，專門教導孩子們遠離毒品，然而本週三（17）在吸食大麻後，她開著的轎車衝撞了一名警官，隨後遭到逮補。

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根據法庭文件，杜拉隨後告訴調查人員：「我告訴那個警察我想直走，他不肯讓路，所以我撞了他。我是故意的。」而杜拉是一名刑事司法大學畢業生。

文件聲稱，在事發後的幾分鐘，杜拉還在叫囂：「OOO的這些警察！他不肯讓路！」還大喊：「這是給他的一課，希望他不會想再當警察。」

本週四（18）晚上發布的行車記錄器影片顯示，於當地時間下午4:30左右在公園大道附近逆向行駛，當時，警察正在那個路段調查一家附近高檔服裝店的一宗搶劫案，並已封鎖了道路的一部分。

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在錄影中，可以看到其中一名警察走向杜拉的轎車，指示她不要逆向行駛，然而，杜拉卻沒有停車，而是踩油門，直接衝撞了警察，使他翻滾到她的汽車引擎蓋上，然後重重摔在地上。據法庭文件稱，被撞的警察腿部骨折，身體多處瘀傷。

根據刑事起訴書，杜拉被控一級蓄意傷害、襲警、二級蓄意傷害、二級公共危險和在受藥物影響下操駕以及不當駕駛等罪行

曼哈頓助理地區檢察官薛帕德（Lucy Shephard）在聽證中表示，嫌犯「承認吸食大麻」。

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