觀察2023年以來，大盤最多為連7天收紅，而目前已經連6日上漲，接近短期極限，以此判斷，震盪再攻是較有可能的發展。操作建議，考量AI概念股漲 多休息，強勢股有換人當的跡象，看好結束整理並轉強的股票，籌碼乾淨，短線會有較大空間。
元富期貨表示，台指本波段自季線附近強彈，已經連續上漲六個交易日，目前站穩在所有均線之上，且均線全數轉為上彎，多方架構明確。雖然短期氣氛轉趨樂觀，由於波段漲幅已大，加上農曆春節長假將近，投資人仍要保持風險意識。
美國經濟成長數據優於預期，美股主指持續走高，道瓊指數收漲242點，僅費城半導體收跌11點。今(26)日台指期開跌0.26%、電子期開跌0.39%、金融期開跌0.03%。
觀察2023年以來，大盤最多為連7天收紅，而目前已經連6日上漲，接近短期極限，以此判斷，震盪再攻是較有可能的發展。操作建議，考量AI概念股漲 多休息，強勢股有換人當的跡象，看好結束整理並轉強的股票，籌碼乾淨，短線會有較大空間。
元富期貨表示，台指本波段自季線附近強彈，已經連續上漲六個交易日，目前站穩在所有均線之上，且均線全數轉為上彎，多方架構明確。雖然短期氣氛轉趨樂觀，由於波段漲幅已大，加上農曆春節長假將近，投資人仍要保持風險意識。
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