觀察2023年以來，大盤最多為連7天收紅，而目前已經連6日上漲，接近短期極限，以此判斷，震盪再攻是較有可能的發展。操作建議，考量AI概念股漲 多休息，強勢股有換人當的跡象，看好結束整理並轉強的股票，籌碼乾淨，短線會有較大空間。

元富期貨表示，台指本波段自季線附近強彈，已經連續上漲六個交易日，目前站穩在所有均線之上，且均線全數轉為上彎，多方架構明確。雖然短期氣氛轉趨樂觀，由於波段漲幅已大，加上農曆春節長假將近，投資人仍要保持風險意識。