「桃園市藝術人文發展協會」長期致力於桃園藝術推展，為桃園藝術活動盡心盡力，著力於多元文化與藝術的發展，包括文學、藝術、美術、書法、舞蹈、音樂等多元組合、極力推動桃園成為藝術人文美學的新城市，並定期辦理各項公益推廣活動。

該協會成立於2014年，工作推廣包含贊助原創藝文家、推廣藝文活動、辦理藝文教育、提升大家對藝文的興趣與素養，特別是對藝文弱勢學生的關懷與能力的提升等重點，協會宗旨是希望可以讓藝文生活化，生活中處處有藝文。

每年均定期辦理各項公益活動，如2018年舉辦「筆歌墨舞、秋之頌」慈善音樂會、2019年「春天藝術節 VS話我媽咪及畫我媽咪活動」，另外還有電影欣賞、捐秀髮、揮毫寫春聯等活動均獲得熱烈迴響。

今天（28日）上午協會邀請書法名家，在桃園區復興路135號新住民文化會館前，舉辦「2024歡慶龍年 新春揮毫」活動，除了現場揮毫，免費贈送春聯外，也有新住民歌舞表演、新住民風味料理品嚐等活動，立法委員萬美玲、桃園市藝術人文發展協會理事長陳淑秋、陳美梅議員秘書陳文吉均到場共襄盛舉。

位於新住民文化會館旁武陵派出所員警也利用機會，結合113年加強重要節日安全維護、預防犯罪及交通安全宣導活動，員警在場與民眾互動，本次專案自2月1日起至2月15日止共15天，三大工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」。

藉由加強各項勤務作為，包含加強捷運施工路段、各風景區、傳統市場、百貨、大賣場、交流道、火車站、宮廟等易湧現人車潮地點執行交通管制疏導，另外也針對酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈、車輛不停讓行人、非號誌化路口未依規定停讓等重點交通違規項目來加強取締告發，目的即是要營造一個安全順暢的交通環境。

現場書法名家也當場即興演出，針對桃園警方今年的加強重要節日安全維護工作，三大主軸及相關交通安全宣導標語等，現場揮毫贈送給在場宣導的員警，預祝今年在治安、交通、為民服務等工作目標皆能順利達成，祈祝所有民眾能過個平安快樂的農曆新年！

桃園分局分局長吳明彥呼籲：警方在春節前後會針對金融機構、銀樓、加油站、超商、彩券行等處所，加強巡邏防搶防竊，強化警民合作，以確保民眾生命財產安全，讓轄內居民能夠安心過好年。另外倡導「反詐五不」：不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，以避免受詐上當。