宜蘭一名22歲余姓現役軍人，2023年透過網路遊戲認識國中少女（A女），進而交往成為男女朋友，2023年1月，2人在余男當時的住處內，未違反A女之意願下，揪A女幫他口交，之後在2023年4月，在余男的新住處，也發生一次口交行為。後來A女就讀學校的生教組長發現異狀，經詢問A女後得知實情並依法通報。

法院審理，余男對於犯行坦承不諱。辯護人則為余男辯護指稱，余男與A女是基於男女朋友情愫，在交往期間，於2023年1月即4月發生2次口交行為，侵害相同法益，依一般社會通念，應以一罪論處較符合刑罰公平原則。

法官認，余男2次犯行，間隔長達3月，時間尚非密接，地點也不相同，各次犯罪行為明顯可分，且都是2人獨處時，徵得A女同意後發生，足認2人發生之性交行為，是在當時2人共處情境下，所產生的慾念興起，而非接續前次性交行為之犯意。

法官審酌，余男於本案行為時年僅22歲，正值青壯、血氣方盛、思慮未周，透過網路結識A女，為滿足一時性慾而犯下本案，所為足以影響A女身心健康發展，行為固無足取，但余男犯行是在與A女交往期間，在徵得A女同意而兩情相悅之情況下發生，並非惡性重大之性侵犯。

法官考量，余男犯後坦承犯行，深感懊悔，並與A女及A女父母達成和解，若以刑法第227條第1項之法定最輕本刑即有期徒刑3年，猶嫌過重，余男犯罪之情狀顯可憫恕，依法酌量減輕其刑，以符合罪刑相當原則。

法官日前依法判決，余男依犯現役軍人犯對於未滿14歲之女子為性交，共2罪，各處有期徒刑1年8月。應執行有期徒刑1年10月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

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