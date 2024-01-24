桃園市一名男子阿華（化名），在2019年某日晚間6時許，在住處撫摸讀國小的女兒（A女）胸部、猥褻得逞，2019年9月至12月底，以每周1次的頻率，撫摸A女下體共猥褻17次。阿華後來更加大膽，2020年1月到2021年9月底，以每周1次之頻率，在住處手撫摸A女下體、胸部，再要求A女含住為其口交，共92次。

一審法院判決，依犯對未滿14歲之女子為猥褻、性交行為，分別處刑7月（共18罪）、3年2月（共92罪），定其應執行有期徒刑12年8月。阿華不服提起上訴。

高院審理，阿華坦承有對女兒猥褻及性交，但辯稱，2010年暑假期間，女兒跟母親住在阿姨家，這段時間並沒有猥褻及要求女兒為他口交，另外，我是每月1次，最多時是每月3次，並非以每周1次的頻率加害於女兒。

A女向法官泣訴表示，我住在家裡時，爸爸有摸我的下體，一個禮拜大約3、4次，媽媽有時假日回來去洗澡時，爸爸就會逼我幫他口交。後來爸爸每周至少摸我的生殖器1次以上，不是爸爸說的1個月1次，或是頂多3次。接校來還有要求我幫他口交，每個禮拜也不止1次。

A女難過地說，不論寒假、暑假或是上學的期間，爸爸每個禮拜至少有摸我陰部、要我口交1次以上，我平常或放暑假期間，還是住在家裡，只有媽媽去上班，沒錢吃飯，才會去阿姨家，媽媽下班就會接我回家，暑假1個禮拜大概去阿姨家1、2天，阿姨家距離住處走路只要3分鐘。

A女母親作證時指稱，2021年12月8日晚上加班時，女兒傳簡訊告知，說她從小學4年級開始，爸爸會不定時摸她胸部、生殖器，還叫她幫忙口交。當天晚上我質問阿華時，他有承認做這件事情，抱著我一直哭，一直跟我道歉，說他做錯了。

高院法官認，一審判決審酌阿華是A女之父，本有保護教養之責，竟罔顧人倫綱紀，為逞一己私慾，而對其為性交、猥褻之舉，對A女身心造成無可磨滅之傷害，恐損及日後對正確兩性關係及家庭觀念之認知與觀感，所生危害甚鉅。

阿華在一審時坦承犯罪，提起上訴後，則改口否認部分犯行，由於並沒有新的事證有利於阿華。高院法官日前認定，阿華上訴，為無理由，應予駁回。可上訴。

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