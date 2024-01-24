高雄一名男子阿國（化名）與蕭姓女子結婚，男子阿華則是在2022年10月間，透過軍中同事認識蕭女，不料，2023年2月間，阿國發現蕭女與阿華外遇，發展出超友誼關係。蕭女因為與阿華的醜事，無法面對阿國、子女與家人，因而與阿國在2023年4月協議離婚。

阿國不甘心原本美滿的婚姻遭到破壞，認為阿華所為侵害配偶權，讓他深感受到屈辱，因而精神上有所折磨與痛苦，最後家庭也因阿華的介入而破碎，憤而對阿華提告求償100萬元。

法院審理，阿華不否認與蕭女是男女交往關係，但他表示，阿國僅向蕭女求償30萬元，蕭女也有承認是為了報復阿國才做此事，也說有無喜歡我？她自己也不知道。而且是蕭女主動向我示好，蕭女應負擔責任應較我為高。

法官審酌，阿華與蕭女交往緣由是雙方互有情意，僅是由蕭女自己的說法，還說2人交往期間有發生性行為，考量阿國因此受害的程度，受精神上所受到的痛苦，日前依法判決，認阿國請求損害賠償以30萬元為適當。可上訴。