基隆塔內的「崆書屋」內部環境與陳列書籍，策展人王騰崇說，店內書櫃是使用柳安木，是從舊船廠蒐集船上的「跳板」打造而成，書屋中的銘牌是使用耐厚鋼製成，材料都與基隆在地息息相關。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆塔內的「崆書屋」店內書櫃是使用柳安木，是從舊船廠蒐集船上的「跳板」打造而成，書屋中的銘牌是使用耐厚鋼製成，材料都與基隆在地息息相關。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆塔內的「崆書屋」策展人王騰崇（左）與遠見行銷部總經理林芳燕（右）各自分享兩間書店內環境與設計巧思，並預告年後活動。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆新地標「基隆塔」去年12月啟用，迎來絡繹不絕人潮，其中兩間獨具特色的書店「崆書屋」與「遠見人文空間」在塔上綻放文學風華，書香與基隆山海景緻吸引遊客駐足。本周「基隆Podcast」廣播節目邀請遠見行銷部總經理林芳燕與崆書屋策展人王騰崇，除討論閱讀空間的環境與設計，也預告年後策展方向，名作家洪蘭將於3月在基隆遠見人文空間進行分享，期待以生活化的互動，拉近人們與閱讀的關係。

林芳燕表示，基隆的「遠見人文空間」是全台灣唯一由台北總店授權開設的，進入書店門口可以看到用投影製作海面波光淋漓意象，也把過去曾在基隆得到文學獎的詩詞設計在環境裡。

林芳燕強調，該處不僅販賣商業、科學、文化、美食等書籍，每月將舉辦各式藝文活動，希望能吸引各類型、各年齡層的遊客，登上基隆塔逛逛。基市府發言人余治明也提到參觀該空間的經驗，最令他印象深刻的是，店裡活用邊角區域，打造孩童們舒適閱讀空間，在這座靠山面海的基隆塔鄰近市區且地點絕佳，遠離生活的喧囂。

針對未來的策展規畫，林芳燕表示，在近期遠見的活動中有位來自基隆市民也表達，非常喜愛洪蘭老師，所以將會邀請洪蘭老師來到基隆塔，預計3月份進行分享。

而從基隆塔端往主普壇方向前進，便是「崆書屋House K」，策展人王騰崇提到，「崆書屋」是以基隆城市文化策展作為出發的創意空間，當初的構思是想找回基隆的原始感，召喚原始基隆的特質；空間擺放著大量台灣原生植物，營造溫帶副熱帶雨林的意象，提倡用五感閱讀，使該空間成為閱讀基隆的載體。

王騰崇說，店內書櫃是使用柳安木，是從舊船廠蒐集船上的「跳板」（搭在船與碼頭的橫木）打造而成，書屋中的銘牌是使用耐厚鋼製成，材料都與基隆在地息息相關，也是少數有提供餐食的閱讀空間。

王騰崇強調，為了不影響閱讀，以非炸非炒的概念，提供以「蒸食」為主的特色餐點，用基隆在地小吃「大燒邁」為發想，中間盛裝著來自崁仔頂魚市的海鮮，試圖將生活與閱讀連結。王並預告年後將會舉辦一系列活動如頌缽、香道、精油等活動。