國立台灣圖書館今（25）日公布2023年借閱統計與借閱圖書前20名排行榜，去年國台圖實體服務人次成長26.5％，累計逾202萬人次；圖書總借閱量破136萬冊，相較前年微幅衰退。全年實體書外借近63萬冊，占46.24％；電子書借閱超過73萬冊次，占53.76％。值得注意的是，電子書借閱冊數再度超越實體書，凸顯數位閱讀勢不可擋的趨勢。

國台圖館長曹翠英表示，實體書借閱量減少，但實際到館服務人次大幅上升的情形，反映民眾利用圖書館資源與空間的目的呈現多元化發展，展覽、講座等推廣活動也是圖書館促進終身學習的方向之一。

國台圖借閱排行榜中，文學類共入圍27本，歷年排行榜常勝軍日本推理名家東野圭吾去年意外沒有作品入圍，取而代之的是中山七里以311大地震海嘯遺族為主題的《界線》成為文學類排行榜上名次最佳的推理小說。

借閱大宗是入圍14本的言情小說，還有許多題材特別的文學類圖書入榜，包含描寫臥底緝毒警察的犯罪驚悚小說《疑陣》、以記憶為核心的反烏托邦小說《祕密結晶》，以及靈異題材的《雨夫人》。

特別的是，這次共有4本散文作品入榜，分別是描述作者自身生活經驗的《我超想要那個》與《人醫之間》、分享創作心路歷程的《白爛貓超直白嗆人日記》，以及描繪東引人文生態與鄉土之情的《我的東引你的小島》，是近5年來少數入圍的非小說類圖書。

電子書借閱排行榜仍由過去連霸第1名的《原子習慣》三度拿下榜首，年度借閱次數2061次，同時入榜的如《與成功有約》、《讓你自帶好運的奇蹟習慣》等書，凸顯讀者對改變行為習慣的自覺與需求。

其他入榜主題包含生活哲學與投資理財，前者以《最後一次相遇，我們只談喜悅》、《做自己的生命設計師》等書為代表；後者則有《通膨時代，我選擇穩定致富》、《小狗錢錢》等書入榜。

國台圖分析，電子書的讀者重視實用性，排行榜上圖書多為學習型圖書，而非藝術或文學類圖書，比如提升工作效率的《卡片盒筆記》、《子彈思考整理術》，轉換情緒的《週末改造計畫》和《被討厭的勇氣》等。電子書的優勢在於能隨時隨地透過手機或電腦閱讀，適合忙碌的現代人利用零碎時間，以各自的節奏學習。