新北國三生被同學割頸亡，案發後行凶少年、教唆犯案的「乾妹妹」均被裁定收容遭北地院少年法庭裁定收容。國三生公祭今（25）日在板橋殯儀館進行，新北市長侯友宜、教育部長潘文忠等人均到場弔唁，潘文忠接受媒體採訪，表示事發後教育部密集討論已有成果，會在新學期前頒布新的輔導管理辦法、注意事項，讓學校獲得更多協助，但對於是否增加校警則含糊帶過。

國三生今天公祭，會場陰雨濛濛，到場弔唁的親友、同學神色哀傷的魚貫入場，送走他最後一程。其父在會場念追思文，一度因難過哽噎中斷，他說「同學都説你是一個見義勇為，樂於助人，肯耐心的為同學解答問題以及教同學學習方法的好同學。校長、老師眼中有禮貌、乖巧貼心、有責任感學習認真的好學生」。

潘文忠也到場參與公祭，向國中生獻花、上香，離去時他接受媒體採訪，表示教育部還有中央幾個部會，以及相關教育團體都持續就未來校園安全與處理機制有多次討論，也有相當成果，「希望這些措施資源，能夠協助第一線學校和老師可以維護相關安全」。

潘文忠說，對於有些高關懷對象，「這也是大家最關注的」，未來會來跟各縣市，還有跨局處的資源整合，「未來如果有這樣曝險少年，在回歸學校前會有一個比較好的過渡，讓學校在這方面有得到更大的支持，我想新的這些輔導管理辦法、注意事項，會在新的學期前公布，讓各學校在這上面有更多協助」。

至於是否會增加討論已久的校園警察或是類似的維安人員，潘文忠則含糊帶過，僅表示學校過往這些年不管是針對藥物防治等，都有跟警政體系聯繫，「學校在整個教育這方面，還是會從增加更多專業輔導人力來協助，對於警政協助，我們希望對於學校，尤其是周邊需要他們協助的，警政署會來協助，但我想警察同仁也會充分尊重學校」。