外形亮麗的基隆市議員許睿慈為行銷基隆及挹注資源給獨居長者及弱勢婦幼，今年與猛禽們合照拍年曆，被說是「美女與野獸」的組合，民眾只要捐299元給「基隆市高齡長者曁婦幼關懷協會」就能換限量年曆。（徐佑昇攝）

外形亮麗的基隆市議員許睿慈為行銷基隆及挹注資源給獨居長者及弱勢婦幼，今年與猛禽們合照拍年曆，被說是「美女與野獸」的組合，民眾只要捐299元給「基隆市高齡長者曁婦幼關懷協會」就能換限量年曆。（徐佑昇攝）

外形亮麗的基隆市議員許睿慈為行銷基隆及挹注資源給獨居長者及弱勢婦幼，今年與猛禽們合照拍年曆，被說是「美女與野獸」的組合。（許睿慈辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

外形亮麗的基隆市議員許睿慈為行銷基隆及挹注資源給獨居長者及弱勢婦幼，今年與猛禽們合照拍年曆，被說是「美女與野獸」的組合。但老鷹們生性兇猛，在拍攝時需培養感情，並有專業的訓練師指導，圖為拍攝花絮。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

外形亮麗的基隆市議員許睿慈為行銷基隆及挹注資源給獨居長者及弱勢婦幼，今年與猛禽們合照拍年曆，被說是「美女與野獸」的組合。但老鷹們生性兇猛，在拍攝時需培養感情，並有專業的訓練師指導，圖為拍攝花絮。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

身兼營養師的基隆市議員許睿慈兩年前競選時推出飲食指南寫真書，結合健康飲食與甜美外型一炮而紅，也順利當選。為行銷基隆及挹注資源給獨居長者及弱勢婦幼，今年她克服恐懼，與兇猛的鷹類們合照拍年曆，被說是「美女與野獸」的組合。民眾只要捐299元給「基隆市高齡長者曁婦幼關懷協會」就能換限量年曆，相當搶手。

該款年曆民眾被形容是「美女與野獸」，因為有美女與猛禽的「衝擊組合」。許睿慈表示，老鷹是基隆代言動物，在基隆港上空總能看到大群老鷹盤旋的壯觀景象，因此她想推廣基隆觀光，特別找來「哈里斯鷹」、「紅鳶」一起拍年曆，同時募款做公益，投注在照顧基隆獨居長者與弱勢婦幼。

許睿慈說，此次年曆拍攝貫穿基隆東岸文化觀光廊帶，從國門廣場到潮境公園都是取景地點。許強調，基隆近年推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」有成，串連海岸沿線文化歷史與自然生態景點，包括近日開幕的基隆塔也成城市新地標，讓基隆觀光更蓬勃，也希望能夠讓更多人看見基隆山海城市之美。

至於跟貴為猛禽不同鷹類合照是否會害怕？許睿慈笑說，一開始真的會怕，但拍攝現場都有專業的訓練師與攝影師協助，也讓她很安心，算是完成人生的一場小挑戰。訓練師也表示，猛禽生性靈敏、警覺性高，如果沒有相處培養感情，很難和平相處。

許睿慈呼籲，春節假期非常推薦大家來基隆走走，基隆除了遠近馳名的廟口小吃，還有獨特的山海港景、壯麗的海岸岩壁，仿佛「一秒就來到美國大峽谷」，搭配老鷹翱翔下，相當適合拍照打卡，也希望能有更多遊客來到基隆感受海岸自然生態之美。

民眾只要捐款299元給基隆市高齡長者曁婦幼關懷協會，就可以獲得許睿慈的限量老鷹年曆。她也期許能為基隆市民打造完善高齡長者照顧環境、提供充足的失能獨居長者資源、促進更進步的婦幼權益環境、以及建構更完整的弱勢照顧福利體系，讓愛與溫暖能夠傳遞下去。