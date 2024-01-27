宥勝和家人一起參加友善耕作活動，一起拔蘿波。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

41歲男星宥勝去年捲入Me too指控，案件仍在審理中，不過這段期間低調未露面，直到日前在臉書預告，27日將參加花蓮「友善稻米計畫」活動。今被問到性騷擾風波，他停頓一下，說目前暫時不會復出演藝圈，未來會持續推廣友善農業。

這是宥勝睽違1年多後恢復藝人行程，他在臉書寫下「很久沒和大家見面了，這個周末，我們將在花蓮與你一起走進稻田。」除了預告行程，也很用心寫下推廣友善農業、大自然等活動內容。

宥勝今天首度公開露面，帶著太太、小孩，出席花蓮縣玉里鎮長良里辦公室及良質米產銷班舉行的稻田活動，一家人一起在稻田間拔蘿蔔，看起來相當開心，這也是宥勝爆發性騷風波事件後，首次公開露面出席的活動。

宥勝說，他在2021年就投入推廣友善耕作，這次活動是個里程碑，也讓大家踩在這片友善耕作的土地上，是很美好，成果想與大家分享。

是否想過復出演藝圈，宥勝說，不敢說復出，但該處理的事情就處理，過去有些事情要負責的就負責，未來可能就只推廣大自然，這是他能做的事，至於演藝圈的部分暫時沒有去想。

主辦單位方儉受訪也回應，宥勝日前身陷風波，不管是事業還是家庭都受到影響，更強調所有事情都應該誠實，誠實面對任何責難與處罰，盼他能夠重新再出發，鼓勵他回去演藝圈發展，走出來，也要大家能觀察他的改變，希望他變更好。