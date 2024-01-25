花蓮新城鄉一棟二樓民宅昨(24日)下午發生大火，奪去2幼童生命，縣府社會處表示起火民宅屋主為列冊中低戶，一家10口含租客11人住在這棟鐵皮加蓋屋，仍有屋主及租屋客燒傷急救中。令人鼻酸的是，卿姓屋主的大姪女一家5口才剛從桃園搬回，方便照顧失明的大伯，未料卻慘遇火劫。

根據新城鄉公所、縣府社會處清查了解，68歲卿姓屋主為列冊中低收。家中共居住6大人、4小孩共10人。包括卿姓屋主以及大姪女夫妻2人及3名子女（女4歲、男3歲、女1歲），屋主小姪女及男友與小孩（新生兒），還有1人租客。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長吳佳奇指出，當時清理火場，卻發現1樓房間內有3歲男童、2歲女童遭到燒燙傷，已失去意識、無呼吸脈搏，立即給予高級救命術及CPR處置；隨後又於一樓後側發現卿姓屋主、租客婦人2人，同樣吸入性嗆傷及大面積燒燙傷，立即給予處置後，4人均送往慈濟醫院，可惜2名孩童送醫後不治。失火原因目前正調查鑑識中。

縣府社會處長陳加富表示，社會處已經指派志工前往醫院提供協助，後續將協助安置、提供餐食和保暖衣物。新城鄉公所已依災害救助程序安排妥當，社會處也依弱勢房屋修繕計劃轉介慈濟基金會協助修繕。