台灣大哥大與Disney＋串流影音平台驚傳合作生變，自去年11月底後已下架Disney＋相關資費，目前網頁上已不見相關產品頁面，台灣大哥大今日表示，雙方有續約，但關於台灣大與Disney＋新合約細節有何變化，是否仍是獨家電信合作通路，相關細節現階段暫時未公開。

台灣大哥大2年前搶下Disney＋代理權，不惜動員同集團的凱擘大寬頻，甚至以「買一年送半年」的破盤價，將Disney＋推向家戶，不過雙方在去年11月底就沒下文，目前在台灣大哥大官網上已不見相關訊息，傳出這樁當年被看好的「土洋聯姻」生變。

台灣大哥大今日表示，與Disney＋的雙贏合作、緊密愉快，已完成第二期續約，已經申辦台灣大Disney＋的用戶，仍可正常享有完整服務。雙方第二期續約早已完成，並已展開新年度更緊密、更雙贏的合作關係，將推出更符合市場需要的新方案。未來台灣大持續攜手國內外夥伴，引進優質國際影視串流平台，提供5G台灣隊用戶多元服務。