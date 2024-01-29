温昇豪升格製作人、費時超過兩年籌拍的醫美題材《整外春秋》，斥資上億元，去年底卻在開拍前兩天無預警宣布停拍，主演還有鍾瑶、李杏等人。温昇豪事後坦言是資金問題，週刊今報導該劇最大出資者是他的麻吉李進良，李突然撤資，讓兩人兄弟情誼生變，温昇豪對此駁斥：「完全是補風捉影的不實報導，不過也謝謝幫《整外春秋》宣傳！」

温昇豪表示，嘉仕美整型外科診所對《整外春秋》自始至終都力挺到底，院長李進良也沒有撤資，他與院長關係非常好，哪來的生變，「我和院長每兩周都還在為《整外春秋》持續會議，現因年底診所較忙，我們前天才通電話，案子還是持續進行中。」

他表示，《整外春秋》的資金現已有多方相挺，現停拍的最主要原因，是因還在改劇本，原本會有的大量醫療器材贊助與置入，為免爭議違反醫療法，醫療行為不得廣告化的問題，劇本需要大量修改，拍攝才往後延，但也因為延後拍攝，主創團隊確實有更動，但他與院長的關係完全沒變。