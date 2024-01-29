近年有林心如、賈靜雯等藝人升格成製作人，均有超強收視率及口碑；而這2年多温昇豪為籌拍《整外春秋》也成為製作人。未料，今日周刊報導，該劇最大的出資李進良突抽資，讓兩人好交情疑生變。

温昇豪近年升格製作人後，在受訪時自認太過浪漫，看到好的劇本會有美好想像，難的部分在於自己對戲劇的要求同時又得符合股東預算，但投資方看的是回收的數字。他透露要籌拍的《整外春秋》自己已經投了3、4千萬進去，目前資金有8千多萬，但實際需要的金額大概9千2百萬，他為此煩惱不已，「我不應該那麼浪漫，應該回歸市場本身，而一周後温昇豪則坦承該劇已經停拍。

對此，根據《鏡週刊》報導，《整外春秋》是2年前正式籌拍，而劇本原創和金主之一是李進良，但因劇本多次調整，温昇豪認為韓國能做出好看的醫療劇，台灣沒道理做不到，「我們在《整外春秋》的手術都比較特別，像是螞蟻腰手術、變性手術或是傷疤大面積燙傷、植皮，難度滿高的。」也因為難度高，劇本卡關，說服金主更是最大難題。

而温昇豪與李進良之間有兄弟情，是與小禎合作《犀利人妻》時，有次過年到小禎家玩而相熟李進良，兩人都是雙魚座生日只差一天。李進良曾說温昇豪夠義氣，是「少數願意承認我的好朋友。」