來自2024年中國大陸地質調查工作會議上傳來消息指出，中國自然資源部地質調查局在河南靈寶函谷關鑽獲高產工業油流，經現場測試，確定油井每天原油產量達17.13噸，估算原油資源量將達1.07億噸，這標誌著大陸中原地區油氣資源接續基地建設將打開新局面。

據《中國工業新聞》報導，河南省三門峽靈寶市自然資源和規劃局對外發布了這項消息，河南靈寶函谷關的新發現油井具備建設新的油氣資源接續基地資源基礎。這標誌著，中原地區油氣資源接續基地建設將打開新局面，對中國中小盆地油氣勘查工作具也重要示範和借鑒意義。

位於河南西部靈寶縣舊城西南函谷關是中國古代知名關隘，因「路在谷中，深險如函」，故以為名。（圖／搜狐網）

報導指出，三門峽市位於河南省最西部，豫、晉、陝3省接壤，素有「五山四陵一分川」之稱，礦產資源極為豐富。

報導說，根據新一輪找礦突破戰略行動整體部署，自然資源部中國地質調查局圍繞全國中小盆地開展油氣資源選區評價，優選南華北地區三門峽盆地作為重點突破區，並初步圈定4個油氣遠景區。此次鑽探位於中央構造帶遠景區僅是函谷關構造預測地質資源，部署實施豫峽地1井鑽探驗證。

靈寶市自然資源和規劃局總工程師魯增鋒指出，從鑽井及監測結果分析：該井為自噴式高產輕質油井。鑽探測試選取豫峽地1井3層10米油層進行地層測試，24小時自噴原油17.13噸，不含水，屬輕質油。

報導說，2023年三門峽盆地及鄂爾多斯南緣盆地群油氣調查評價項目，由靈寶市政府和中國地質調查局油氣資源調查中心立項申報，是中國新一輪找礦突破戰略行動主要項目之一、中央財政出資的公益性項目。專案以靈寶市函谷關一帶為重點，涵蓋三門峽盆地及鄂爾多斯周緣斷陷盆地區域，工期3年，總投入預計6900萬元以上。其中，2023年投入900萬元在函谷關一帶實施鑽探工程，2024年將根據勘查成果開展相應工作。

中國地質調查局攻關團隊創新提出了三門峽盆地油氣蘊藏新認識，並通過鑽探進行有效驗證，這不僅有力推動了中原地區油氣資源接續基地建設，還對中國中小盆地油氣勘查工作具有重要示範和借鑒意義。