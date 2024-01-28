長期深耕基隆市教育相關議題的基隆市教育關懷協會，日前進行理事會改選，前基隆市議員王醒之獲得成員的認可，接任理事長。他表示，將致力於與各方合作，打造更優質的教育環境。

新任理事長王醒之具有輔大心理學博士學歷，曾任輔大助理教授，長期關懷工運及教育相關議題，曾任基隆市議員，先前也以無黨籍身分競選基隆市區域立法委員。

王醒之表示，協會將持續本著關懷教育、支持家長、促進學生全面發展的宗旨，積極參與基隆市教育事務與政策。王醒之期待與各界攜手合作，共同努力打造更優質的教育環境。

王醒之強調，親、師、政三方的合作一直是協會的目標，期待能延續前面幾屆的工作成果繼續推進。也會持續邀請更多關注教育的家長進一步認識基隆市教育關懷協會，共同參與協會的活動，為提升教育品質攜手奮鬥。

基隆市教育關懷協會成立於2004年，一直致力於關注教育議題以及促進家長成長。2014年立院通過了實驗教育三法後，在該協會倡議下，成功促成基隆市兩所實驗小學的轉型成立，為基隆市學校教育開啟了新的里程碑。

近年來，該協會舉辦了多項家長增能活動，包括108課綱宣導講座和親子教養論壇，旨在協助家長更好地理解和應對國家教育改革，為家長提供了寶貴的資訊，協助家長參與孩子的學習歷程。